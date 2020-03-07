Ворскла обіграла Олімпік у 22 турі УПЛ

Ворскла здобула важливу перемогу

Джерело - Чемпіон.

У рамках 22 туру УПЛ Ворскла приймала Олімпік.

Єдиний гол у матчі був забитий з одинадцятиметрового, яке реалізував нападник полтавчан Владислав Кулач.

Відзначимо, що Олімпік догравав матч у меншості, на 79-й хвилині другу жовту картку отримав Андрій Кравчук.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

22 тур, 07 березня

Ворскла – Олімпік 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Кулач (пен)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Луїс Густаво Пальярес, Едін Шехіч, Владислав Кулач (Павло Ребенок 76), Руслан Степанюк (Денис Васін 62), Володимир Чеснаков, Володимир Баєнко (Наджиб Якубу 55), Давид Пуцлін, Альюн Ндіайе

Олімпік: Артем Кичак, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб (Денис Баланюк 56), Павло Ксьонз, Іван Зотько, Андрій Кравчук, Микита Кравченко (Євген Пасіч 46), Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Максим Дегтярьов (Максим Тейшейра 73), Сергій Політило

Попередження: Володимир Чеснаков 34, Едін Шехіч 46, Владислав Кулач 59 - Іван Зотько 23, Павло Ксьонз 26, Захедітабар Шахаб 28, Андрій Кравчук 38, Максим Дегтярьов 43, Дмитро Гришко 61, Андрій Кравчук 77

Вилучення: Андрій Кравчук 79

Нагадаємо, екс-нападника Ворскли Левигу засудили за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка.