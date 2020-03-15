 Динамо - Десна смотреть онлайн матч 15.03.2020 УПЛ LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 11:17 851 0
Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в матчі 23 туру чемпіонської групи прийматиме чернігівську Десну.

Матч відбудеться 15 березня, на НСК Олімпійський у Києві при порожніх трибунах (короновірус). Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

також онлайн матч 23 туру УПЛ Динамо - Десна наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Після першого етапу кияни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря, у якого 59 очок, на 14 пунктів. Динамівці випереджають Зорю, яка зіграє з Шахтарем на 2 очки. На першому етапі команди обмінялись гостьовими перемогами. У першому колі Десна несподівано перемогла Динамо в Києві (1:2), а в другому Динамо взяло реванш на полі суперника (0:1).

Нагадаємо, Олександрія перемогла Колос (4:2) у матчі чемпіонської групи УПЛ у 23 турі.

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