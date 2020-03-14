 Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ

Сьогодні 18:56 223 0
Дніпро-1 займає сьому сходинку у групі виживання
Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ
#Дніпро-1, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі групи виживання української Прем'єр-ліги Дніпро-1 впевнено переміг Маріуполь.

За дніпрян відзначились Хобленко (64') та Супряга (90').

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 березня, 23 тур

Дніпро-1 – Маріуполь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Хобленко, 2:0 – 90 Супряга

Дніпро-1: 31. Кліщук, 3. Адамюк, 71. Лопирьонок, 15. Логінов (кап),8. Польовий, 44. Батагов, 20. Ді Франко, 69. Вакулко, 10. Булеца (77. Чичиков, 69), 29. Назаренко (7. Коркішко,66), 9. Хобленко (89. Супряга,74).

Запасні: 33. Юрчук, 11. Шаповал, 18. Сніжко, 30. Гуйе.

Маріуполь: 1. Гальчук, 29. Кірюханцев (20. Кащук, 77), 5. Дава, 37.Муравський, 2. Биков, 71. Чех (19. Тищенко, 66), 25. Федорчук, 75. Корнієнко, 7. Топалов, 86. Фомін (кап), 11. Чурко (77. Кулаков, 72).

Запасні: 33. Поспелов, 44. Сагуткін, 8. Полегенько, 90. Біблик.

Попередження: Дава (26), Хобленко (53), Кулаков (74), Биков (82).

Раніше, Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ.

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.

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