Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ

"Зелено-білі" не забили пенальті та заробили вилучення наприкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, відбувся поєдинок 23 туру української Прем'єр-ліги між Львовм та Карпатами.

Команди забили по одному голу та поділили залікові пункти.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 березня, 23 тур

Львів - Карпати 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 автогол Братков, 1:1 - 50 Яковеллі

Стартові склади:

Львів: Сарнавський, Яковеллі (Дамєкана 82), Татарков, Ренан (Нич 63), Братков, Приймак, Борзенко, Бопесу (Богунов 62), Гончар, Сабіно, Алваро.

Запасні: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Нич, Богунов, Велвес

Карпати: Кудрик, Т. Халл, Гіоргадзе, Г. Пасіч, Мартінс (Притула 74), Сич (Деда 70), Назарина, Танчик, Лях, Кльоц, Бойчук.

Запасні: Каніболоцький, Веремієнко, А. Козак, Лейоус, Притула, Деда

Незабитий пенальті: Назарина(87), Татарков(89)

Жовті картки: Бойчук(3), Халл(30), Кльоц(49), Яковеллі(50), Пасіч(83), Сабіно(86), Пасіч(87), Приймак(89)

Червона картка: Пасіч(87)

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.