Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє із Зорею в центральному матчі чемпіонської групи 23 туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

Матч відбудеться у неділю, 15 березня, на Славутич-Арені в Запоріжжі при пустих трибунах. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч 23 туру УПЛ Зоря - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Після першого етапу Шахтар упевнено лідирує в чемпіонаті УПЛ, маючи 59 очок. Зоря наразі на 3 сходинці, з 43 очками в активі. Луганці лише на 2 очки відстають від Динамо, яке у звітному турі зіграє з Десною. На першому етапі Зоря та Шахтар зіграли двічі: гірники обидва разі виривали перемогу у луганців (4:3; 1:2).

Нагадаємо, Шахтар здобув виїзну перемогу у вольфсбурга в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (1:2).