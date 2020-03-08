Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 22 турі української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Колоса.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на Оболонь-Арені. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату України Колос Ковалівка - Шахтар Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.

Шахтар, більш ніж упевнено, лідирує в чемпіонаті. У гірників - 56 очок. Колос веде відчайдушну боротьбу за вихід у чемпіонську групу. У команди з Ковалівки 26 очок - на 1 більше за Маріуполь. Маріуполь у 22 турі зіграє в гостях з Дніпро-1. Саме після 22 туру визначаться команди, які поборються за медалі чемпіонату. У першому колі Шахтар знищив Колос - 6:0.

Дивіться: Шахтар - Колос 6:0. Огляд матчу першого кола

У 21 турі гірники впевнено виграли в Дніпро-1 (4:1), а Колос у рівній боротьбі поступився в Києві Динамо (2:0).