Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ

Наприкінці першого тайму ковалівська команда залишилася у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрічалася з ковалівським Колосом.

На сороковій хвилині Де Пена пробивав по воротах Волинця - м’яч поцілив у стійку воріт і першим на добиванні був Соль, який відкрив рахунок. У компенсовані хвилини першого тайму гравець Колоса Задоя у центрі поля прямою ногою у підкаті в’їхав у Циганкова і отримав червону картку. То ж увесь другий тайм матчу Колос провів у меншості.

Циганков на 54-ій хвилині матчу гарним ударом у дев’ятку воріт подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 тур, 3 березня

Динамо - Колос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Соль, 2:0 - 54 Циганков

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Мохаммед Кадірі, Франсіско Соль, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 31), Карлос Де Пена (Беньямін Вербіч 52), Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора, Міккель Дуелунн (Георгій Цитаїшвілі 88)

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко, Віталій Гавриш, Владислав Ємець, Павло Оріховський (Вадим Мілько 81), Олег Ільїн (Євген Морозко 64), Арні Вільхамссон, Євген Єфремов, Андрій Богданов, Євген Задоя

Попередження: Микола Шапаренко 11, Артем Шабанов 28, Франсіско Соль 43 - Кирило Петров 22, Владислав Ємець 32, Євген Єфремов 63

Вилучення: Євген Задоя 45+2 (небезпечна гра з ризиком нанесення травми)

Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.