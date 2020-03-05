УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 21 туру

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі перші три команди синхронно здобули перемоги. Шахтар у гостях переграв Дніпр-1 – 4:1. Зоря на своєму полі здолала Львів – 2:0. Динамо вдома було сильнішим за Колос – 2:0.
03.03.2020
Динамо2 : 0Колос
04.03.2020
Маріуполь3 : 0Ворскла
Зоря2 : 0Львів
Олімпік1 : 2Десна
Шахтар4 : 1Дніпро-1
Карпати0 : 4Олександрія
Шахтар має 56 очків та впевнено лідирує. Зоря з 43 пунктами друга, а Динамо має 42 бали та йде третім.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|21
|56
|2
|
Зоря
|21
|43
|3
|
Динамо
|21
|42
|4
|
Десна
|21
|39
|5
|
Олександрія
|21
|37
|6
|
Колос
|21
|26
|7
|
Маріуполь
|21
|25
|8
|
Дніпро-1
|21
|22
|9
|
Львів
|21
|19
|10
|
Олімпік
|21
|18
|11
|
Ворскла
|21
|17
|12
|
Карпати
|21
|12