УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 21 туру

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі перші три команди синхронно здобули перемоги. Шахтар у гостях переграв Дніпр-1 – 4:1. Зоря на своєму полі здолала Львів – 2:0. Динамо вдома було сильнішим за Колос – 2:0.

03.03.2020

Динамо 2 : 0 Колос

04.03.2020

Маріуполь 3 : 0 Ворскла

Зоря 2 : 0 Львів

Олімпік 1 : 2 Десна

Шахтар 4 : 1 Дніпро-1

Карпати 0 : 4 Олександрія

Шахтар має 56 очків та впевнено лідирує. Зоря з 43 пунктами друга, а Динамо має 42 бали та йде третім.