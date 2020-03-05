 УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 21 туру | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 21 туру

Сьогодні 12:44 571 0
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 21 туру

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі перші три команди синхронно здобули перемоги. Шахтар у гостях переграв Дніпр-1 – 4:1. Зоря на своєму полі здолала Львів – 2:0. Динамо вдома було сильнішим за Колос – 2:0.

03.03.2020
Динамо2 : 0Колос
04.03.2020
Маріуполь3 : 0Ворскла
Зоря2 : 0Львів
Олімпік1 : 2Десна
Шахтар4 : 1Дніпро-1
Карпати0 : 4Олександрія

Шахтар має 56 очків та впевнено лідирує. Зоря з 43 пунктами друга, а Динамо має 42 бали та йде третім.

М Команда І О
1
Шахтар
 21 56
2
Зоря
 21 43
3
Динамо
 21 42
4
Десна
 21 39
5
Олександрія
 21 37
6
Колос
 21 26
7
Маріуполь
 21 25
8
Дніпро-1
 21 22
9
Львів
 21 19
10
Олімпік
 21 18
11
Ворскла
 21 17
12
Карпати
 21 12
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