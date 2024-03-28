Левченко: На Євро маємо виходити з групи

Ексгравець збірної України прокоментував вихід "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Джерело - Чемпіон.

Євген Левченко приємно вражений грою збірної України в матчі проти Ісландії в межах фіналу плей-оф відбору Євро-2024. Зокрема, у цьому поєдинку фахівець виокремив низку українських футболістів.

Своїми враженнями ексфутболіст поділився в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

– Як вам гра України проти Ісландії?

– Гра була не дуже валідольною, порівняно з Боснією, тому що краще грали, контролювали хід матчу. Але через те, що пропустили перший м'яч, трохи нервували всі. Проте, якщо подивитися на загальну картину поєдинку, то можна сказати, що ми заслужено перемогли. Коли я дивився матч, у мене не було таких нервових моментів, щоб я відчував, що ми можемо програти. Я дуже радий, що ми перемогли, приємно, що ми на Євро. Дуже круто, що вся команда зіграла добре, але декілька хлопців приємно здивували, можна підкреслити їхні імена.

– У такому випадку, кого б могли виділити з наших футболістів?

– Це наші фланги, Мудрик, Циганков. Так як я завжди грав всередині, то мені дуже сподобався Судаков, який загострював. Було кілька моментів, коли я бачив, що він бере гру на себе, повністю по-брутальному сконцентрований, було круто подивитися, як він виглядає. Відверто кажучи, я дуже був радий за Мудрика, коли побачив, як він забив, як він працював, як старався. Забарний дуже гарно зіграв, Бражко. Якщо говорити про такий футбольний вік, то молодий хлопець круто показав себе, але було декілька неприємних моментів. Наприклад, коли нам забивали. Ми всі бачили, як Лунін кричав на хлопців, що потрібно виходити вперед. Для мене це колективна перемога, але декілька хлопців дуже грамотно і гарно зіграли.

– Чи давалася у знаки відсутність наших лідерів – Степаненка та Ярмоленка у двох крайніх поєдинках?

– З Боснією ми бачили, що комбінацій було мало, пресингу, активних дій, натомість з Ісландією були хлопці, які взяли ініціативу на себе, показали і доказали, що вони мають велике майбутнє в українській збірній. Якщо відверто, то Степаненка та Ярмоленка ще не потрібно списувати з рахунків, але ми бачимо, що інші хлопці показують дуже якісний футбол.

– Як вважаєте, Бражко в майбутньому зможе замінити Степаненка у збірній?

– Так, звісно. Якщо подивитися на те, як він грав, незважаючи на свій вік. Спокійно, грамотно. Деякі помилки були, але це досвід, який він здобув. Зараз буде тільки прогрес, бо ми бачимо, що він дуже впевнено грає, немає ніякої паніки. Це круто.

– Група на Євро вже давно відома, як оцінюєте її?

– Я думаю, якщо подивитися на інші, ми можемо пройти її. Треба ставити завдання – вийти з групи, це мінімум. Тому що я вважаю, що і Бельгію, і Румунію, і Словаччину можемо проходити. Для мене це не найстрашніша група. Я розумію, що це Євро, інший тиск, буде дуже важко з усіма командами. Вважаю, що потрібно виходити з групи. Якщо подивитися на склад, у нас є багато якісних виконавців, які прогресують, разом роблять кроки з Ребровим, тому я дуже хотів би, щоб наша команда пройшла якомога далі на Євро. У збірної є потенціал і це дуже важливо.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.