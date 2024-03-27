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22.03.2024 12:00 960

Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові

Він назвав найкращих гравців зустрічі
Сьогодні 21:58 93 0
Шелаєв — про матч проти Ісландії: Українці після перерви додали, ісландці виявилися неготові
Фото - Dynamo.kiev.ua
#Віктор Циганков, #Роман Яремчук, #Георгій Судаков, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець національної збірної України з футболу Олег Шелаєв вважає, що по перерві українська команда додала у грі фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024, до чого суперник виявився  не готовим.

Про це він повідомив у інтерв'ю SportUA.

"У Зениці ситуація на полі кардинально змінилася після проведених замін в середині другого тайму, а у Вроцлаві наші додали в агресії відразу після перерви, до чого суперник виявився неготові.

Циганков, який незважаючи на перерву в виступах, добре увійшов в гру. І справа не тільки в забитому м'ячі. Він був заводієм, сміливо вступав у єдиноборства й це додавало наснаги партнерам.

Може записати собі до активу цю гру й Георгій Судаков. Він виконав величезний обсяг чорнової роботи, встигаючи підігрувати Яремчуку та Мудрику й повертатися до тилу, коли ісландці намагалися контратакувати. От ще б приціл трохи виправити", - розповів ветеран.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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