Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією у фінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E.
Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбулося ще 2 грудня 2023 року в Гамбурзі. 24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні). Підопічні Сергія Реброва заздалегідь знали, що як потенційні переможці Шляху B стикових матчів відбору можуть отримати в суперники збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
Склад усіх груп
Група A
- Німеччина
- Шотландія
- Угорщина
- Швейцарія
Група B
- Іспанія
- Хорватія
- Італія
- Албанія
Група C
- Словенія
- Данія
- Сербія
- Англія
Група D
- Польща
- Нідерланди
- Австрія
- Франція
Група E
- Бельгія
- Словаччина
- Румунія
- Україна
Група F
- Туреччина
- Грузія
- Португалія
- Чехія
Формат
До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.
Місце проведення
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
Розклад матчів збірної України
- 17 червня. Румунія — Україна (Мюнхен)
- 21 червня. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)
- 26 червня. Україна — Бельгія (Штутгарт)
"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.