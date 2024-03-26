"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії та вчетверте поспіль.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією у фінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E.

Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбулося ще 2 грудня 2023 року в Гамбурзі. 24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні). Підопічні Сергія Реброва заздалегідь знали, що як потенційні переможці Шляху B стикових матчів відбору можуть отримати в суперники збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Склад усіх груп

Група A

Німеччина Шотландія Угорщина Швейцарія

Група B

Іспанія Хорватія Італія Албанія

Група C

Словенія Данія Сербія Англія

Група D

Польща Нідерланди Австрія Франція

Група E

Бельгія Словаччина Румунія Україна

Група F

Туреччина Грузія Португалія Чехія

Формат

До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.

Місце проведення

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Розклад матчів збірної України

17 червня. Румунія — Україна (Мюнхен)

(Мюнхен) 21 червня. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)

(Дюссельдорф) 26 червня. Україна — Бельгія (Штутгарт)

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.