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Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії та вчетверте поспіль.
Вчора 23:59 714 1
Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією у фінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E.

Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбулося ще 2 грудня 2023 року в Гамбурзі. 24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні). Підопічні Сергія Реброва заздалегідь знали, що як потенційні переможці Шляху B стикових матчів відбору можуть отримати в суперники збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Склад усіх груп

Група A

  1. Німеччина
  2. Шотландія
  3. Угорщина
  4. Швейцарія

Група B

  1. Іспанія
  2. Хорватія
  3. Італія
  4. Албанія

Група C

  1. Словенія
  2. Данія
  3. Сербія
  4. Англія

Група D

  1. Польща
  2. Нідерланди
  3. Австрія
  4. Франція

Група E

  1. Бельгія
  2. Словаччина
  3. Румунія
  4. Україна

Група F

  1. Туреччина
  2. Грузія
  3. Португалія
  4. Чехія

Формат

До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.

Місце проведення

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Розклад матчів збірної України

  • 17 червня. Румунія — Україна (Мюнхен)
  • 21 червня. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)
  • 26 червня. Україна — Бельгія (Штутгарт)

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

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