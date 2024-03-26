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22.03.2024 12:00 930

Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

Підопічні Реброва продовжують боротися за путівку на Євро-2024
Вчора 23:36 19261 8
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
Фото: УЄФА
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Роман Яремчук, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.

У першій половині першого тайму зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Лунін парирував удар Торстейнссона. Згодом Миколенко не влучно пробивав по воротах суперника. А на 30 хвилині гри Альберт Гудмундссон ошелешив українців - спочатку втік від Малиновського, який впав на газон, а потім вміло обіграв Бражка та сильно пробив по воротах Луніна, який не зумів врятувати свою команду.

Через 9 хвилин підопічні Реброва зрівняли рахунок (Судаков знайшов попереду Циганкова, який в один дотик виконав передачу на Яремчука і останній переправив круглого у сітку воріт), але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR, помітивши положення поза грою у Віктора.

У другому таймі матчу збірна України змогла відігратися. Судаков розігнав контратаку, яку вміло завершив Циганков, пробивши майстерним ударом під стійку воріт ісландців - 1:1

На 74 хвилині гри Миколенко втратив суперможливість вивести збірну України вперед, не реалізувавши вихід один на один з голкіпером - після передачі Бражка захисник Евертона пробив повз ворота ісландців. Через три хвилини Лунін парирував ще один удар Торстейнссона. А згодом помилкою Забарного не скористався лідер суперника Альберт Гудмундссон, який пробив поруч зі стійкою воріт Луніна. 

На 84 хвилині матчу Судаков виконав передачу на Мудрика і Михайло в один дотик поцілив у нижній кут воріт Вальдімарссона - 2:1. Цей гол приніс путівку українцям на Євро-2024.

Підопічні Сергія Реброва як переможці Шляху B стикових матчів відбору потрапили в групу Е до збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, фінал
26 березня

Шлях В

Україна - Ісландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Гудмундссон А., 1:1 - 54 Циганков, 2:1 - 84 Мудрик

Збірна України: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Малиновський (Зінченко 64), Циганков (Таловєров 88), Судаков, Мудрик, Яремчук (Довбик 72).

Збірна Ісландії: Вальдімарссон, Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон (Оскарссон 64), Траустасон, Гаральдссон (Андерссон 87), Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Еллерссон 87), А. Гудмундссон, Гудьйонсен (Фіннссон 63).

Попередження: Судаков 21, Малиновський 42, Інгасон 57, Гудмундссон Й. 90, Зінченко 90+2.

Огляд матчу

Раніше збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи.

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