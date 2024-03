Баварія хоче продовжити контракт з Мусіалою

Мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт з півзахисником Джамалом Мусіалою.

Про це заявив спортивний директор клубу Макс Еберль.

🚨 Bayern director Eberl confirm: "Jamal Musiala's contract extension is a big goal for the club, it's crucial".



"There can be no other option for us".



"We want young top players like Musiala, Tel, Pavlovic and the others. But also experienced players are needed", told BILD. pic.twitter.com/P0peEsHj6Q