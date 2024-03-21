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Баварія хоче продовжити контракт з Мусіалою

Сьогодні 00:32 89 0
Баварія хоче продовжити контракт з Мусіалою
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт з півзахисником Джамалом Мусіалою.

Про це заявив спортивний директор клубу Макс Еберль.

"Продовження угоди з Джамалем - це велика мета для клубу, вона має вирішальне значення. У нас не може бути іншого варіанту.

Ми хочемо, щоб в нас були молоді топгравці, такі як він. Але також нам потрібні й досвідчені футболісти", - заявив Еберль.

У півзахисника контракт з клубом розрахований до червня 2026 року. Джамал в нинішньому сезоні Бундесліги зіграв 21 матч, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Як повідомлялося, одним з претендентів на посаду головного тренера Баварії є Антоніо Конте. Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону-2023/24. 

Раніше Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно. 

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