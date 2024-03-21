Баварія хоче продовжити контракт з Мусіалою

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт з півзахисником Джамалом Мусіалою.

Про це заявив спортивний директор клубу Макс Еберль.

"Продовження угоди з Джамалем - це велика мета для клубу, вона має вирішальне значення. У нас не може бути іншого варіанту. Ми хочемо, щоб в нас були молоді топгравці, такі як він. Але також нам потрібні й досвідчені футболісти", - заявив Еберль.

🚨 Bayern director Eberl confirm: "Jamal Musiala's contract extension is a big goal for the club, it's crucial".



"There can be no other option for us".



"We want young top players like Musiala, Tel, Pavlovic and the others. But also experienced players are needed", told BILD. pic.twitter.com/P0peEsHj6Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2024

У півзахисника контракт з клубом розрахований до червня 2026 року. Джамал в нинішньому сезоні Бундесліги зіграв 21 матч, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Як повідомлялося, одним з претендентів на посаду головного тренера Баварії є Антоніо Конте. Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону-2023/24.

Раніше Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.