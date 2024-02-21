Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Томас Тухель покине команду в кінці сезону.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.
Після дискусії з генеральним директором клубом Яном-Крістіаном Дрізеном сторони прийшли до спільного рішення про припинення співпраці.
Контракт Тухеля з Баварією був розрахований до літа 2025 року.
"Ми домовилися, що завершимо наші робочі відносини в кінці цього сезону. До того часу я, звичайно, продовжуватиму робити все можливе зі своїм тренерським штабом, щоб досягти максимального успіху", - сказав Тухель.
Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.— FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024
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Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).
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