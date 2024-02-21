Німецький фахівець та клуб домовилися про припинення співпраці

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель покине команду в кінці сезону.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Після дискусії з генеральним директором клубом Яном-Крістіаном Дрізеном сторони прийшли до спільного рішення про припинення співпраці.

Контракт Тухеля з Баварією був розрахований до літа 2025 року.

"Ми домовилися, що завершимо наші робочі відносини в кінці цього сезону. До того часу я, звичайно, продовжуватиму робити все можливе зі своїм тренерським штабом, щоб досягти максимального успіху", - сказав Тухель.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.



🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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