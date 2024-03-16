Німецький гранд цікавиться Судаковим

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ФК Шахтар
#Баварія, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - FCBinside.com.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє FCBinside.com.

Зазначається, що головною проблемою в реалізації трансферу стане цінник футболіста, оскільки керівництво "гірників" хоче отримати за Георгія навіть більшу суму, ніж за перехід Михайла Мудрика до лондонського Челсі.

В поточному сезоні півзахисник зіграв за Шахтар 24 гри, забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про інтерес до Судакова кількох європейських грандів, зокрема, гравцем цікавиться Манчестер Сіті.

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