Джерело - Kicker.
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.
Про це повідомляє Kicker.
Мюнхенці стежать за успіхами іспанського наставника бірмінгемського клубу, який зараз посідає 4-те місце в АПЛ.
Напередодні Баварія оголосила, що Тухель покине команду наприкінці сезону. Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).
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