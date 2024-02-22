Мюнхенці шукають наступного головного тренера, який замінить Тухеля

Джерело - Kicker.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Про це повідомляє Kicker.

Мюнхенці стежать за успіхами іспанського наставника бірмінгемського клубу, який зараз посідає 4-те місце в АПЛ.

Напередодні Баварія оголосила, що Тухель покине команду наприкінці сезону. Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Варто нагадати, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) німецькому коучу дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

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