Джерело - La Repubblica.

Італійський фахівець Антоніо Конте є одним із головних претендентів на посаду головного тренера Баварії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Мюнхенці зв'язувалися з тренером кілька місяців тому і готові зробити це знову. Конте бачить своє майбутнє в клубі Серії А, але готовий розглянути варіант із підписанням контракту з Баварією.

Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону 2023/24.

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.