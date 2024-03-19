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Конте може очолити Баварію

Сьогодні 19:52 132 0
Конте може очолити Баварію
#Баварія, #Антоніо Конте

Джерело - La Repubblica.

Італійський фахівець Антоніо Конте є одним із головних претендентів на посаду головного тренера Баварії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Мюнхенці зв'язувалися з тренером кілька місяців тому і готові зробити це знову. Конте бачить своє майбутнє в клубі Серії А, але готовий розглянути варіант із підписанням контракту з Баварією.

Також була інформація, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері потрапив до сфери інтересів Баварії.

Нагадаємо, у лютому цього року Баварія оголосила про відхід головного тренера Томаса Тухеля з клубу після закінчення сезону 2023/24. 

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно. 

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