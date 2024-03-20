Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним

Джерело - Relevo.

Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Про це повідомляє Revelo.

Головний тренер команди Карло Анчелотті хоче зберегти українця в складі "вершкових". Реал активізується в спробах підписати нову угоду з Луніним через чергову травму бельгійського кіпера Тібо Куртуа, який вже не зіграє в нинішньому сезоні.

Український воротар, контракт якого спливає влітку 2025 року, також хоче продовжити виступи за мадридський клуб. Зазначається, що Лунін захищатиме ворота Реала до кінця нинішнього сезону.

Напередодні мадридці з українцем у стартовому складі обіграли Осасуну. Андрій Лунін у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль.

Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".