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Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним

Сьогодні 10:49 438 0
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - Relevo.

Реал запропонує українському воротарю Андрію Луніну підписати новий контракт.

Про це повідомляє Revelo.

Головний тренер команди Карло Анчелотті хоче зберегти українця в складі "вершкових". Реал активізується в спробах підписати нову угоду з Луніним через чергову травму бельгійського кіпера Тібо Куртуа, який вже не зіграє в нинішньому сезоні.

Український воротар, контракт якого спливає влітку 2025 року, також хоче продовжити виступи за мадридський клуб. Зазначається, що Лунін захищатиме ворота Реала до кінця нинішнього сезону.

Напередодні мадридці з українцем у стартовому складі обіграли Осасуну. Андрій Лунін у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". 

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