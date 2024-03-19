Куртуа знову травмувався та вибув до кінця сезону

Джерело - Офіційний сайт Реала.

Воротар Реала Тібо Куртуа, який протягом пів року відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, зазнав нової травми.

Про це мадридський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

У 31-річного бельгійця діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. Це пошкодження Тібо отримав на тренуванні.

Як повідомляє Marca, Куртуа перенесе ще одну операцію, через це вже не зможе зіграти цього сезону. Очікується, що в завершальній частині сезону ворота Реала захищатиме Андрій Лунін, який взимку виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги.

Нещодавно стало відомо, за якої умови український голкіпер продовжить контракт з "королівським клубом".