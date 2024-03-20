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Гуті - про Луніна: Бачу його воротарем майбутнього Реала

Сьогодні 09:59 90 0
Гуті - про Луніна: Бачу його воротарем майбутнього Реала
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Керівництво мадридського Реала має підписати новий контракт з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це заявив легендарний півзахисник "вершкових" Гуті.

"Я б продовжив контракт із Луніним. Я б віддав гроші, які він заслуговує. Я бачу його воротарем майбутнього Реала. Цей рік був важким для нього, але йому почали довіряти. Сподіваюся, у Луніна не буде травм", - сказав Гуті.

Раніше повідомлялося, що Тібо Куртуа, який із серпня минулого року відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, зазнав нової травми

Напередодні Реал із Луніним у стартовому складі обіграв Осасуну. Українець у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". 

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