Джерело - Чемпіон.

Керівництво мадридського Реала має підписати новий контракт з українським воротарем Андрієм Луніним.

Про це заявив легендарний півзахисник "вершкових" Гуті.

"Я б продовжив контракт із Луніним. Я б віддав гроші, які він заслуговує. Я бачу його воротарем майбутнього Реала. Цей рік був важким для нього, але йому почали довіряти. Сподіваюся, у Луніна не буде травм", - сказав Гуті.

Раніше повідомлялося, що Тібо Куртуа, який із серпня минулого року відновлювався від розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, зазнав нової травми.

Напередодні Реал із Луніним у стартовому складі обіграв Осасуну. Українець у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль.

Наступний матч голкіпер може провести за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".