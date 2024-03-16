Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал здобув перемогу над Осасуною в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та пропустив двічі, зробивши 2 сейви. Лунін у 22 іграх нинішнього сезону пропустив 17 голів і 10 разів відіграв на нуль.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 16 березня

Осасуна - Реал 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Вінісіус, 1:1 - 7 Будімір, 1:2 - 18 Карвахаль, 1:3 - 61 Діас, 1:4 - 64 Вінісіус, 2:4 - 90+1 Муньйос

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч Жирони через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.