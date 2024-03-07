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Яремчук повернувся до тренувань з Валенсією

Українець готовий зіграти в матчі з Хетафе
Сьогодні 17:50 185 0
Яремчук повернувся до тренувань з Валенсією
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Plaza Deportiva.

Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію, вже відновив тренування у загальній групі кажанів.

Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Нагадаємо український нападник отримав пошкодження в матчі 27 туру Ла Ліги проти Реала (2:2).

Повідомлялося, що він ризикує пропустити матч із Хетафе, який відбудеться 9 березня. Але пізніше стало відомо, що Роман готовий зіграти в матчі з Хетафе. У цьому сезоні нападник "кажанів" провів за команду 22 гри і забив 4 голи.

У матчі Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.

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