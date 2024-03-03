Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, відбулося 4 матчі в межах 27 туру іспанської Ла Ліги.

Зокрема, Валенсія втримала нічию в матчі з Реалом. Нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відзначився забитим голом, після чого був замінений на 57-й хвилині. Це взяття воріт стало 3-м для Романа в Ла Лізі й загалом 4-м за Валенсію.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 2 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 2 березня

Севілья - Реал Сосьєдад 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Ен Несірі, 2:0 - 13 Ен Несірі, 2:1 - 45+5 Сілва (пен), 3:1 - 65 Рамос, 3:2 - 90+2 Мендес

Райо Вальєкано - Кадіс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 88 Лежан, 1:1 - 90+12 Каррера

Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 11 Мата, 2:0 - 14 Грінвуд, 2:1 - 35 Рамірес, 3:1 - 45 Максимович, 3:2 - 50 Кардона, 3:3 - 57 Ель-Хаддаді

Валенсія - Реал Мадрид 2:2 (2:1)



Голи: 1:0 - 27 Дуро, 2:0 - 30 Яремчук, 2:1 - 45+5 Вінісіус, 2:2 - 76 Вінісіус

Напередодні Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.