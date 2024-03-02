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Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги

Сьогодні 22:58 Андрій Дунець 529 0
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук подвоїв перевагу Валенсії в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського Реала.

На 30-й хвилині гри український нападник відзначився у воротах земляка Андрія Луніна, скориставшись необачним пасом назад від Дані Карвахаля.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Валенсії. До кінця Яремчук матч не дограв - на 57-й хвилині його замінив Дієго Лопес.

Цей гол став 3-м для Романа в Ла Лізі й загалом 4-м за "кажанів". Попереднім м'ячем нападник збірної України відзначився місяць тому - тоді його жертвою став Вільярреал.

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