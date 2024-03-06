Яремчук може пропустити гру з Хетафе через травму

Джерело - Plaza Deportiva.
Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію, отримав пошкодження в матчі 27 туру Ла Ліги проти Реала (2:2).
Про це повідомляє Plaza Deportiva.
Українець вийшов у старті і на 30-й хвилині забив м`яч у ворота королівського клубу. Однак нападник відчув дискомфорт і його замінили на початку другого тайму.
Після гри Яремчук не тренувався в загальній групі. Він ризикує пропустити матч проти Хетафе, який відбудеться 9 березня.
В цьому сезоні нападник "кажанів" провів за команду 22 гри і забив 4 голи.
Нагадаємо, у матчі Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.