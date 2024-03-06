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Яремчук може пропустити гру з Хетафе через травму

Сьогодні 18:52 111 0
Яремчук може пропустити гру з Хетафе через травму
Getty Images
#Роман Яремчук

Джерело - Plaza Deportiva.

Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію, отримав пошкодження в матчі 27 туру Ла Ліги проти Реала (2:2).

Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Українець вийшов у старті і на 30-й хвилині забив м`яч у ворота королівського клубу. Однак нападник відчув дискомфорт і його замінили на початку другого тайму.

Після гри Яремчук не тренувався в загальній групі. Він ризикує пропустити матч проти Хетафе, який відбудеться 9 березня.

В цьому сезоні нападник "кажанів" провів за команду 22 гри і забив 4 голи.

Нагадаємо, у матчі Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.

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