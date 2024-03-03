Яремчуку підкорилося унікальне досягнення в Ла Лізі

Український нападник забив Реалу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру Ла-Ліги між Валенсією та Реалом (2:2) Роман Яремчук відзначився забитим м`ячем і став першим українцем в історії іспанського чемпіонату, який забивав королівському клубу.

Це третій гол Романа в Ла-Лізі і четвертий у всіх турнірах за 22 гри у складі "кажанів".

Цікаво те, що ворота Реала захищав також українець - Андрій Лунін.

Після матчу в підтрибунному приміщенні сталася сутичка між гравцями Реала.

Нагадаємо, що сьогодні Жирона зіграє проти Мальорки о 19:30 за київським часом і спробує скоротити відставання до першого місця.