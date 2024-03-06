Анчелотті може опинитися за ґратами

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру мадридського Реала Карло Анчелотті загрожує ув`язнення терміном на 4 роки і 9 місяців.

Причиною можливого арешту спеціаліста є несплата податків на суму понад 1 мільйон євро у 2014−2015 роках.

Зазначається, що Анчелотті не вказав у податкових деклараціях доходи від використання іміджевих прав. Як з’ясувалось, наставник "вершкових" передав їх третім особам. Правоохоронні органи вважають, що італійський спеціаліст використав складну систему трастів, щоб уникнути оподаткування цих доходів.

Нагадаємо, нещодавно мадридський Реал зіграв унічию з Валенсією (2:2).

Після матчу у підтрибунному приміщенні сталася сутичка між гравцями королівського клубу.