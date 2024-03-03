Джерело - Чемпіон.

Гравці Реала влаштували бійку в підтрибунному приміщенні після матчу 27 туру Ла Ліги проти Валенсії (2:2).

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

Футболісти мадридського клубу були дуже розгнівані через незарахований гол Джуда Беллінгема на останніх секундах поєдинку.

Англієць за агресивну поведінку отримав червону картку після фінального свистка.

Також через напружену атмосферу в підтрибунному приміщені побилися Вінісіус Жуніор, Дані Себальос та Антоніо Рюдігер.

За інформацією видання, Орел'єн Чуамені зламав телевізійну камеру.

🚨🏟️ INCIDENTE EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS DE MESTALLA | Informa @FranGuaitaSER



💢 Ha habido una bronca importante protagonizada por Vinicius, Ceballos y Rüdiger



❌ Tchouameni ha roto una trasera de entrevistas de TV



👉 "Ha habido empujones y mucha tensión" pic.twitter.com/NHiNu4NNbO — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 2, 2024

Нагадаємо, що в матчі з Реалом нападник Валенсії Роман Яремчук відзначився забитим голом.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 3 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.