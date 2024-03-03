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Одноклубники Луніна побилися після матчу з Валенсією

Сьогодні 11:24 118 0
Одноклубники Луніна побилися після матчу з Валенсією
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Гравці Реала влаштували бійку в підтрибунному приміщенні після матчу 27 туру Ла Ліги проти Валенсії (2:2).

Про це повідомляє Carrusel Deportivo.

Футболісти мадридського клубу були дуже розгнівані через незарахований гол Джуда Беллінгема на останніх секундах поєдинку.

Англієць за агресивну поведінку отримав червону картку після фінального свистка.

Також через напружену атмосферу в підтрибунному приміщені побилися Вінісіус Жуніор, Дані Себальос та Антоніо Рюдігер.

За інформацією видання, Орел'єн Чуамені зламав телевізійну камеру.

Нагадаємо, що в матчі з Реалом нападник Валенсії Роман Яремчук відзначився забитим голом.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 3 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.

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