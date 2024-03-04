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Криськів про вилучення Ілича: Гравців Шахтаря вилучали й не за таке

Хавбек гірників навів у приклад фоли на Бондаренку
Сьогодні 16:43 158 0
Криськів про вилучення Ілича: Гравців Шахтаря вилучали й не за таке
Фото - УПЛ ТБ
#Дмитро Криськів, #Артем Бондаренко

Джерело - SportUA.

Хавбек донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував вилучення гравця Кривбаса Хрвоє Ілича у матчі 19 туру УПЛ, який закінчився з рахунком 5:2 на користь "гірників".

Слова футболіста наводить SportUA.

- Що можеш сказати про епізод з червоною карткою суперника? Чи дало якісь переваги вашій команді це вилучення?

- Не знаю, я отримав м’яч, і мені наступили на ногу ззаду – там залишилися такі сліди. Вилучали наших гравців на початку чемпіонату за навіть не такі фоли, коли Артем Бондаренко страждав та інші були червоні картки, тому, вважаю, якщо тоді давали, то це 100% також червона картка.

- Легше було грати, коли Кривбас залишився в меншості?

- Ну, звісно, що, коли в суперника на гравця менше, трішки легше.

Нагадаємо, у зазначеній грі Криськів відзначився дублем.

Після цього туру Прем'єр-лігу очолив Дніпро-1 (38 очок). Слідом за ним розмістилися саме Шахтар і Кривбас (по 37).

Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб заявив, що втрата першого місця в турнірній таблиці УПЛ - тимчасова.

Із результатами 19-го туру Української-Прем'єр ліги можна ознайомитися за цим посиланням.

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