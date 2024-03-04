Криськів про вилучення Ілича: Гравців Шахтаря вилучали й не за таке

Хавбек донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував вилучення гравця Кривбаса Хрвоє Ілича у матчі 19 туру УПЛ, який закінчився з рахунком 5:2 на користь "гірників".

Слова футболіста наводить SportUA.

- Що можеш сказати про епізод з червоною карткою суперника? Чи дало якісь переваги вашій команді це вилучення?

- Не знаю, я отримав м’яч, і мені наступили на ногу ззаду – там залишилися такі сліди. Вилучали наших гравців на початку чемпіонату за навіть не такі фоли, коли Артем Бондаренко страждав та інші були червоні картки, тому, вважаю, якщо тоді давали, то це 100% також червона картка.

- Легше було грати, коли Кривбас залишився в меншості?

- Ну, звісно, що, коли в суперника на гравця менше, трішки легше.