Криворіжці з 57 хвилини грали в меншості

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 19-го туру Української Прем’єр-Ліги Шахтар святкував перемогу над Кривбасом.

Гравцям донецького клубу вдалося забити швидкий гол: Конопля вчасно зіграв на добиванні після того, як Кліщук відбив удар Бондаренка. У середині першої половини зустрічі команди обмінялися забитими голами. Спочатку Прінс відзначився після чудової передачі Дібанго. А вже у наступній атаці Бондаренко асистував Криськіву, який відновив перевагу гірників в один гол.

На старті другого тайму гри Зубков поцілив у каркас воріт Кривбасу. На 57 хвилині криворізька команда залишилася в меншості - Ілич отримав червону картку. Через 12 хвилин Бондаренко гарним ударом збільшив рахунок до 3:1. Далі гірники, граючи в більшості, забили четвертий гол: Криськів результативно пробив у кут воріт суперника. Згодом Стецьков один забитий м’яч відіграв. У компенсовані хвилини зустрічі у ворота Кривбасу вп'яте влетів м'яч - відзначився Траоре. Матч завершився з рахунком 5:2 на користь Шахтаря.

Гірники здобули три очки та піднялися на третє місце у турнірній таблиці. Кривбас зберігає друге місце - Шахтар відстає на два бали, але має дві гри у запасі.

У наступному турі, 8 березня, донецький Шахтар зіграє з ковалівським Колосом. Наступного дня Кривбас прийме київську Оболонь.

Чемпіонат України - УПЛ

19 тур, 3 березня

Шахтар - Кривбас 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Конопля, 1:1 - 20 Прінс, 2:1 - 22 Криськів, 3:1 - 68 Бондаренко, 4:1 - 82 Криськів, 4:2 - 85 Стецьков, 5:2 - 90+3 Траоре

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 90+1), Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 90+1), Бондаренко, Зубков (Швед 89), Криськів (Цуканов, 90+1), Судаков, Невертон, Сікан (Траоре, 74).

Кривбас: Кліщук, Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Іліч, Кузик (Задерака, 74), Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63), Соса (Блізниченко, 63).

Попередження: Прінс 24, Бізімана 71

Вилучення: Іліч 56

Раніше СК Дніпро-1 здолав Оболонь, а Олександрія в більшості зіграла внічию із Зорею.

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