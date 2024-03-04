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Шахтар - Кривбас 5:2: огляд матчу

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Шахтар - Кривбас 5:2: огляд матчу
#Кривбас, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар обіграв Кривбас.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 3 березня

Шахтар - Кривбас 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Конопля, 1:1 - 20 Прінс, 2:1 - 22 Криськів, 3:1 - 68 Бондаренко, 4:1 - 82 Криськів, 4:2 - 85 Стецьков, 5:2 - 90+3 Траоре

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 90+1), Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 90+1), Бондаренко, Зубков (Швед 89), Криськів (Цуканов, 90+1), Судаков, Невертон, Сікан (Траоре, 74).

Кривбас: Кліщук, Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Іліч, Кузик (Задерака, 74), Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63), Соса (Блізниченко, 63).

Попередження: Прінс 24, Бізімана 71

Вилучення: Іліч 56

Перемога дозволила "гірникам" піднялися на третє місце у турнірній таблиці. Кривбас зберіг другу позицію.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб пообіцяв до останнього туру боротися за чемпіонство в УПЛ. Поразка від донеччан не вплинула на бойовий дух команди.

Раніше СК Дніпро-1 здолав Оболонь, а Олександрія в більшості зіграла внічию із Зорею

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