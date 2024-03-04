Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ

Чергові вісім матчів вікенду у вищому дивізіоні подарували різні відчуття.

Джерело - Чемпіон.

16 голів, шість "низових" ігор та два дублі. Таким був 19 тур УПЛ у вимірі лише цифр. Ми ж у матчах, які відбулися напередодні, побачили більше. На що варто звернути увагу?

Подія туру

Перемога Шахтаря над Кривбасом матиме важливі наслідки для боротьби за перше місце. Вже зараз донеччани де-факто набрали однакову кількість очок із криворіжцями (маєте сумніви, чим закінчиться "справа Калюжного"?), та ще й мають два матчі в запасі.

За втраченими очками райдужні перспективи вимальовуються саме в традиційних лідерів нашого футболу. Втім, для того, щоб залишити позаду той же Кривбас, а також нового-старого лідера УПЛ Дніпро-1, Динамо й Шахтарю доведеться докласти ще чимало зусиль.

Матч туру

Попри мінімальну кількість забитих м’ячів, гра в Житомирі тримала в напрузі з першої до останньої секунди. Так, майже півтори тисячі глядачів, які відвідали матч, залишали стадіон розчарованими, однак для "нейтрального" глядача, а особливо — для вболівальників черкасців, гра принесла ще й привабливу розв’язку.

ЛНЗ Олега Дулуба довів, що команду недарма вважають радше твердим середняком, а не претендентом на пониження в класі. Полісся ж удруге поспіль сподівань не виправдовує.

Гравці туру

Сергій Мякушко та Дмитро Криськів стали авторами дублів у складі Ворскли та Шахтаря відповідно. Хавбек полтавців забив свої перші голи в сезоні, й одразу — такі важливі й вирішальні. Ворскла перервала серію з двох матчів без перемог, а Мякушко виправдав сподівання наставника Сергія Долганського, в якого на позицію Сергія є й інші опції.

Криськів мав стати заміною Тарасу Степаненку в трикутнику "гірників" у центрі поля. Натомість дав своїй команді значно більше. Дмитро став прикладом максимально мобільного й корисного футболіста, який встигав і відпрацьовувати в обороні, й знаходити простір на половині поля суперника.

Антигерої туру

Денис Бойко, Данило Варакута, Хрвоє Іліч. Дії футболістів відповідно Полісся, Чорноморця та Кривбаса сприяли очковим надбанням суперників їхніх команд.

Голкіпери припустилися результативних помилок, які коштували їхнім командам вирішальних (єдиних у матчах!) пропущених м’ячів. Хавбек криворіжців примудрився сфолити в ситуації, яка не несла прямої загрози для його команди, та ще й настільки грубо, що був вилучений з поля після перегляду VAR.

Команда туру

Минай набрав чотири бали тільки за два останні тури. Враховуючи, що за всю першу частину сезону закарпатці мали у своєму активі шість пунктів, це величезний поступ уперед.

Перемога над Металістом 1925 не дозволила Минаю залишити останню сходинку. Однак тепер найближчому конкуренту "лиси" поступаються вже лише двома балами, а від рятівної 12 сходинки закарпатців відділяють усього шість очок.

Розчарування туру

Кривбас статусу лідера ліги в матчі з Шахтарем аж ніяк не відповідав. Криворіжці провели найгіршу гру з початку сезону щонайменше за критерієм ефективності оборони. Захист команди Юрія Вернидуба розвалився, мов картковий дім, а сам наставник не зміг переломити хід матчу тими ж замінами.

Втім, вже в найближчих турах Кривбас може розраховувати на поліпшення становища. Оболонь, Колос, Верес, Ворскла. Такими є найближчі суперники футболістів Вернидуба, й із трьома з чотирьох перелічених опонентів Кривбас зіграє вдома.

Тренер туру

Желько Любенович очолив Минай в середині листопада. З сербом на чолі закарпатці провели три матчі, й усі вони були різними за змістом та грою. Зрештою, й за результатом.

Перемога над харків’янами не просто важлива. Вона для Минаю перша в сезоні. То ж може мати для закарпатців наслідки тектонічного характеру. В найближчих двох турах суперниками Минаю будуть Зоря й Шахтар. Тоді й стане зрозуміло, чи здатна команда претендувати на очки в матчах ще й із найсильнішими клубами УПЛ.

Гол туру

Сергій Мякушко в матчі з Вересом забив двічі. Та перший гол ексфутболіста Карпат став окрасою не лише туру, а може претендувати на першість за підсумками щонайменше другої частини сезону.

Півзахисник ідеально спіймав круглого на ногу в штрафному майданчику клубу з Рівного, скориставшись передачею Ігоря Пердути.

Травма туру

Віталій Буяльський пропустив матч із Чорноморцем. Безпосередньо перед зустріччю несподівано виявилося, що зіграти він не зможе. Вже після поєдинку стало відомо, що плеймейкер "біло-синіх" пропустить від двох до трьох тижнів.

У Віталія діагностували пошкодження гомілковостопного суглоба правої ноги. Це означає, що вийти на поле капітан киян зможе лише в матчі з Ворсклою наприкінці березня. Зважаючи на те, які проблеми з креативом мали кияни в протистоянні з одеситами, і з Вересом, і з Зорею столичному колективу буде нелегко.

Цитата туру

Другий гол Шахтаря в матчі з Кривбасом викликав низку засуджень зі сторони вболівальників криворіжців та багатьох любителів футболу. Справедливості заради, варто зазначити, що рішення "гірників" швидко розіграти м’яч в епізоді, коли на газоні перебував гравець саме Шахтаря, порушенням правил фейр-плей аж ніяк не є. Як би негарно збоку це не виглядало. Ось що з цього приводу думає сам автор взяття воріт.

"А де в правилах є таке, що не можна швидко розігрувати штрафний удар? Якщо суддя мені скаже розіграти по свистку, тоді я розіграю по свистку. Якщо я хочу швидко розіграти, я можу це зробити.

Зубков сам не може піднятися на ноги? Чи чому вони допомагали? Це дійсно гарний вчинок, що вони допомогли, але вони повинні бути сконцентровані на грі. Я побачив, що м’яч лежить, та захотів швидко розіграти. Розіграв — забили гол", - сказав Дмитро Криськів Youtube-каналу УПЛ ТБ.

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