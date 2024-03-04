Вернидуб: Втрата першого місця – тимчасова

Кривбас не завершить боротьбу за чемпіонство в українській Прем'єр-лізі після поразки від Шахтаря (2:5).

Про це повідомив головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"У команди найвищий бойовий дух. Переконаний, що втрата першого місця – тимчасова. Попереду ще багато зустрічей. У Шахтаря також, як і в Динамо, ще є перенесені поєдинки, які повинні зіграти. Нехай вони проводять свої матчі, а ми будемо боротися до кінця.

Після завершення чемпіонату підсумуємо результат. Головне – отримувати задоволення від футболу та якомога швидше забувати про невдачі, рухатися далі. Знаю, що мої хлопці розуміють це і готуватимуться до наступної гри з Оболонню", - відзначив Вернидуб.