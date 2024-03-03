Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем образив суддю матчу з Валенсією (2:2) Хесуса Хіль Мансано, за що отримав червону картку.

Про це повідомляє Real Madrid Info.

Це сталося через те, що арбітр не зарахував гол англійського півзахисника наприкінці поєдинку.

"Після закінчення матчу, але все ще перебуваючи на полі, він підбіг до мене в агресивному стані та вигукнув кілька разів: "Це клятий гол!" - написав арбітр у протоколі.

Беллінгему загрожує триматчева дискваліфікація. Реал має намір оскаржити вилучення англійця.

Referee’s official report about Bellingham red card:



“After the end of the game and still on the pitch, he went to me running in an aggressive attitude and shouting, repeating on several occasions: "it´s a fucking goal” pic.twitter.com/SNQIxPeKZ7 — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) March 2, 2024

Нагадаємо, що нападник Валенсії Роман Яремчук відзначився забитим голом у матчі, після чого був замінений на 57-й хвилині. Це взяття воріт стало 3-м для Романа в Ла Лізі й загалом 4-м за Валенсію.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 3 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.

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