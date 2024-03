Півзахисник Реала Джуд Беллінгем образив суддю матчу з Валенсією (2:2) Хесуса Хіль Мансано, за що отримав червону картку.

Про це повідомляє Real Madrid Info.

Це сталося через те, що арбітр не зарахував гол англійського півзахисника наприкінці поєдинку.

Беллінгему загрожує триматчева дискваліфікація. Реал має намір оскаржити вилучення англійця.

Referee’s official report about Bellingham red card:



“After the end of the game and still on the pitch, he went to me running in an aggressive attitude and shouting, repeating on several occasions: "it´s a fucking goal” pic.twitter.com/SNQIxPeKZ7