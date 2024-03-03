Джуд Беллінгем отримав червону картку за суперечки з арбітром після гри

Джерело - Чемпіон.

Суддя матчу 27 туру Ла Ліги Валенсія – Реал (2:2) Хесус Хіль Мансано не зарахував гол мадридців на останніх секундах поєдинку.

Арбітр дав фінальний свисток під час атаки "вершкових", яка завершилася взяттям воріт. Влучний удар Джуда Беллінгема відбувся вже по завершенню гри.

Футболісти Реала активно оскаржували це рішення, а Беллінгем отримав пряму червону картку за суперечки з арбітром.

Нагадаємо, що нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відзначився забитим голом, після чого був замінений на 57-й хвилині. Це взяття воріт стало 3-м для Романа в Ла Лізі й загалом 4-м за Валенсію.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 3 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.