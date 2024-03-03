Джерело - Чемпіон.

Реал та Валенсія не визначили сильнішого в межах 27 туру іспанської Ла Ліги

Нападник "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та відзначився забитим голом, після чого був замінений на 57-й хвилині. Це взяття воріт стало 3-м для Романа в Ла Лізі й загалом 4-м за Валенсію.

Воротар мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та зробив 2 сейви. У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 20 поєдинків за "вершкових", у яких пропустив 16 голів та 9 разів відстояв на нуль.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 2 березня

Валенсія - Реал Мадрид 2:2 (2:1)



Голи: 1:0 - 27 Дуро, 2:0 - 30 Яремчук, 2:1 - 45+5 Вінісіус, 2:2 - 76 Вінісіус

Напередодні Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.