Павелко: Конгрес УЄФА висловив повну підтримку футбольній Україні

Павелко прокоментував переобрання у виконком УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував своє переобрання у виконком УЄФА на новий 4-річний термін.

Відповідний пост він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні 47-й черговий Конгрес УЄФА висловив повну довіру й підтримку футбольній Україні. Продовження мандату члена Виконкому УЄФА на наступні чотири роки – це велика честь і відповідальність для мене. І це спільна заслуга всіх наших уболівальників, футболістів, тренерів, арбітрів, футбольних менеджерів, регіональних асоціацій, клубів та їхніх керівників.

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Це заслуга Президента України Володимира Зеленського, з ініціативи й за підтримки якого було відроджено футбольне життя країни й розпочато особливий чемпіонат-2022/2023 у восьми різних лігах, серед чоловічих і жіночих команд. Це заслуга наших героїв зі Збройних сил України, які щодня незламно захищають незалежність і майбутнє нашої держави. Завдяки всім вам футбол в Україні сьогодні є.

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