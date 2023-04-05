Павелка переобрали у виконком УЄФА

Джерело - UEFA.
Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було переобрано до складу Виконавчого комітету УЄФА на чотири наступних роки.
Про це офіційно повідомили в самій організації.
У комітет увійшли семеро функціонерів, серед яких знайшлося місце президенту УАФ, який обіймає дану посаду з 2019 року.
За підсумками голосування на користь Павелка віддали 31 голос — найменший показник серед семи кандидатів, що пройшли до складу наступного Виконкому. Всього на посади претендували 11 кандидатів.
Раніше Павелко не зміг з'явитися у суд, оскільки захворів на коронавірус.