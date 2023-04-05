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Павелка переобрали у виконком УЄФА

Павелко став одним з чотирьох кандидатів, яких переобрали на новий термін.
Сьогодні 14:41 295 0
Павелка переобрали у виконком УЄФА
#Андрій Павелко

Джерело - UEFA.

Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було переобрано до складу Виконавчого комітету УЄФА на чотири наступних роки.

Про це офіційно повідомили в самій організації.

У комітет увійшли семеро функціонерів, серед яких знайшлося місце президенту УАФ, який обіймає дану посаду з 2019 року.

За підсумками голосування на користь Павелка віддали 31 голос — найменший показник серед семи кандидатів, що пройшли до складу наступного Виконкому. Всього на посади претендували 11 кандидатів. 

Раніше Павелко не зміг з'явитися у суд, оскільки захворів на коронавірус.

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