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Суд переніс розгляд справи щодо відсторонення Павелка

Президент УАФ не зміг з’явитися до суду, оскільки захворів на коронавірус.
Сьогодні 11:13 295 0
Суд переніс розгляд справи щодо відсторонення Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Слухання у Київському апеляційному суді апеляції президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка на судове рішення про відсторонення його від обов’язків голови УАФ до 13 травня 2023 року скасували.

Про це  повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Голова УАФ не з’явився до суду. Адвокат Павелка заявив, що той не зміг прийти до суду, оскільки хворий на коронавірус. 

Нової дати слухання не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що УАФ буде судитися з українськими ЗМІ за поширення неправдивої інформації про Павелка.

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