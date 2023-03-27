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УАФ буде судитися з українськими ЗМІ за поширення неправдивої інформації про Павелка

Сьогодні 19:09 80 1
УАФ анонсувала судовий позов проти УНІАН і ТСН
УАФ буде судитися з українськими ЗМІ за поширення неправдивої інформації про Павелка
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

УАФ подасть до суду на видання УНІАН і ТСН за "поширення неправдивої інформації про президента організації Андрія Павелка".

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Реагуючи на поширення окремими ЗМІ неправдивої інформації, повідомляємо про наступне.

Жодного рішення суду, яке б забороняло президенту УАФ Андрію Павелку переобиратися до складу виконкому УЄФА, не існує.

Андрій Павелко успішно пройшов усі перевірки УЄФА, після чого його кандидатуру було затверджено на виборах до виконкому організації. Він є єдиним представником від України серед усіх кандидатів.

Актуально: УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії

Захистити своє місце в керівному органі УЄФА для України надзвичайно важливо, адже наступні два роки своє представництво у ньому матиме "країна 404". Остання, беззаперечно, зацікавлена в тому, аби наша держава втратила в УЄФА свої чинні позиції.

УАФ змушена подати до суду на видання УНІАН і ТСН за поширення неправдивої інформації у статтях "Через рішення суду Павелко не може переобиратися до УЄФА", "Суд заборонив Павелку переобиратися до УЄФА: деталі гучної справи".

Просимо ЗМІ уважно ставитися до подібних вкидів, перевіряти інформацію й не ставати спільниками опонентів України в її боротьбі за своє футбольне представництво на міжнародній арені", - йдеться в заяві.

Раніше УАФ спростувала відсторонення Павелка.

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