Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань

Змагання відбудуться у Камеруні з 9 січня по 6 лютого

Джерело - Чемпіон.

33-й розіграш Кубка африканських націй відбудеться з 9 січня по 6 лютого 2022 року в Камеруні.

Спочатку за проведення турніру боролися три країни: Алжир, Кот-д'Івуар та Гвінея. У підсумку виграла заявка Кот-д'Івуару, а Гвінея отримала право на проведення Кубка африканських націй 2023 року. Але через повстання, що спалахнули, в Камеруні Єгипет взявся провести Кубок африканських націй 2019 року. Таким чином, всі наступні турніри були зміщені на два роки: Камерун прийме в 2021 році, Кот-д'Івуар - в 2023 році, а Гвінея прийме турнір у 2025.

Актуально: Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського

Через пандемію коронавірусу, що спалахнула в 2020 році в усьому світі, турнір був перенесений на січень 2021 року. Пізніше його знову перенесли - цього разу на січень-лютий 2022 року.

На першому етапі 24 збірні будуть розподілені шляхом жеребкування на 6 груп по 4 команди в кожній. У плей-оф виходять команди, що посіли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що посіли треті місця (команди, що виходять з третього місця, визначаються за кількістю очок, набраних у групі). Додаткові показники при рівні очок у 2 і більше команд.

З 1/8 фіналу матчі будуть проводитись за системою вибування. У разі нічийного результату команди гратимуть додатково два тайми по 15 хвилин кожен. Якщо й у додатковий час переможця виявлено не буде, то переможець визначається серії післяматчевих пенальті.

Груповий етап

Тур 1

09 січня. 18:00. Група A. Камерун - Буркіна-Фасо

09 січня. 21:00. Група A. Ефіопія - Кабо-Верде

10 січня. 15:00. Група В. Сенегал - Зімбабве

10 січня. 18:00. Група В. Гвінея - Малаві

10 січня. 18:00. Група С. Марокко - Гана

10 січня. 21:00. Група С. Коморські острови - Габон

11 січня. 15:00. Група Е. Алжир - Сьєрра-Леоне

11 січня. 18:00. Група D. Нігерія - Єгипет

11 січня. 21:00. Група D. Судан - Гвінея-Бісау

12 січня. 15:00. Група F. Туніс - Малі

12 січня. 18:00. Група F. Мавританія - Гамбія

12 січня. 21:00. Група Е. Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар

Тур 2

13 січня. 18:00. Група А. Камерун - Ефіопія

13 січня. 21:00. Група А. Кабо-Верде - Буркіна-Фасо

14 січня. 15:00. Група В. Сенегал - Гвінея

14 січня. 18:00. Група В. Малаві - Зімбабве

14 січня. 18:00. Група С. Марокко - Коморські острови

14 січня. 21:00. Група С. Габон - Гана

15 січня. 18:00. Група D. Нігерія - Судан

15 січня. 21:00. Група D. Гвінея-Бісау - Єгипет

16 січня. 15:00. Група F. Гамбія - Малі

16 січня. 18:00. Група F. Туніс - Мавританія

16 січня. 18:00. Група Е. Кот-д'Івуар - Сьєрра-Леоне

16 січня. 21:00. Група Е. Алжир - Екваторіальна Гвінея

3 тур

17 січня. 18:00. Група А. Кабо-Верде - Камерун

17 січня. 18:00. Група А. Буркіна-Фасо - Ефіопія

18 січня. 18:00. Група В. Зімбабве - Гвінея

18 січня. 18:00. Група В. Малаві - Сенегал

18 січня. 21:00. Група С. Габон - Марокко

18 січня. 21:00. Група С. Гана - Коморські острови

19 січня. 21:00. Група D. Єгипет - Судан

19 січня. 18:00. Група D. Гвінея-Бісау - Нігерія

20 січня. 18:00. Група Е. Кот-д'Івуар - Алжир

20 січня. 18:00. Група Е. Сьєрра-Леоне - Екваторіальна Гвінея

20 січня. 21:00. Група F. Гамбія - Туніс

20 січня. 21:00. Група F. Малі - Мавританія

Плей-оф

1/8 фіналу

23 січня. 18:00.

23 січня. 21:00.

24 січня. 18:00.

24 січня. 21:00.

25 січня. 18:00.

25 січня. 21:00.

26 січня. 18:00.

26 січня. 21:00.

1/4 фіналу

29 січня. 18:00.

29 січня. 21:00.

30 січня. 18:00.

30 січня. 21:00.

1/2 фіналу

02 лютого. 21:00.

03 лютого. 21:00.

Матч за третє місце

06 лютого. 18:00.

Фінал

06 лютого. 21:00.