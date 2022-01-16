Збірна Тунісу розгромила Мавританію у Кубку африканських націй

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Тунісу впевнено перемогла Мавританію.
Матч завершився з рахунком 4:0. У складі переможців Хазрі оформив дубль.
Раніше, збірна Малі втратила перемогу над Гамбією. Після другого туру збірні Малі та Гамбії мають по чотири очки. Збірна Тунісу здобула три очки, у Мавританії поки не має набраних очок.
Кубок африканський націй-2021
Група F
2 тур, 16 січня
Туніс - Мавританія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Матлуті, 2:0 - 9 Хазрі, 3:0 - 64 Хазрі, 4:0 - 66 Жазірі