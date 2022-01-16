Збірна Тунісу розгромила Мавританію у Кубку африканських націй

Гравці Тунісу здобули перші три очки на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Тунісу впевнено перемогла Мавританію.

Матч завершився з рахунком 4:0. У складі переможців Хазрі оформив дубль.

Раніше, збірна Малі втратила перемогу над Гамбією. Після другого туру збірні Малі та Гамбії мають по чотири очки. Збірна Тунісу здобула три очки, у Мавританії поки не має набраних очок.

Кубок африканський націй-2021

Група F

2 тур, 16 січня

Туніс - Мавританія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Матлуті, 2:0 - 9 Хазрі, 3:0 - 64 Хазрі, 4:0 - 66 Жазірі