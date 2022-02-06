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Буркіна-Фасо - Камерун 3:3 (пен. 3:5). Огляд матчу

Сьогодні 05:18 174 0
Переможець матчу визначився у серії пенальті
Буркіна-Фасо - Камерун 3:3 (пен. 3:5). Огляд матчу
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Буркіна-Фасо поступилася Камеруну.

6 лютого у фіналі турніру збірна Єгипту зіграє з Сенегалом. Початок матчу о 21:00.

Кубок африканський націй-2021
Матч за третє місце, 5 лютого

Буркіна-Фасо - Камерун 3:3 (2:0) (пен. 3:5)

Голи: 1:0 - 24 Яго, 2:0 - 45 Онана (авт), 3:0 - 49 Уаттара, 3:1 - 72 Баокен, 3:2 - 85 Абубакар, 3:3 - 88 Абубакар

Нагадаємо, що збірна Камеруну серії пенальті програла Єгипту у півфіналі Кубку африканських націй.

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