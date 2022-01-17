Збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Матчі третього туру групи А завершилися внічию 1:1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчів третього туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Матчі Буркіна-Фасо - Ефіопія та Кабо-Верде - Камерун завершилися внічию 1:1. Збірна Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021. Збірна Кабо-Верде має шанси вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли третє місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири).

Кубок африканський націй-2021

Група А

3 тур, 17 січня

Буркіна-Фасо - Ефіопія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Баяла, 1:1 - 52 Кебеде (пен)

Кабо-Верде - Камерун 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Абубакар, 1:1 - 53 Родрігес

Турнірна таблиця групи А:

Нагадаємо голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька.