Збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчів третього туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.
Матчі Буркіна-Фасо - Ефіопія та Кабо-Верде - Камерун завершилися внічию 1:1. Збірна Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021. Збірна Кабо-Верде має шанси вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли третє місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири).
Буркіна-Фасо - Ефіопія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Баяла, 1:1 - 52 Кебеде (пен)
Кабо-Верде - Камерун 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Абубакар, 1:1 - 53 Родрігес
Турнірна таблиця групи А:
Нагадаємо голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька.