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Збірні Нігерії та Єгипту вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Сьогодні 22:59 77 0
Судан та Гвінея-Бісау залишають турнір
Збірні Нігерії та Єгипту вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи D розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Нігерії переграла Гвінею-Бісау, а Єгипет здолав Судан. Збірні Нігерії та Єгипту вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021.

Збірна Судану з одним очком посіла третє місце і не має шансів вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли треті місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири). Очковий здобуток Судану найгірший у цьому рейтингу.

Кубок африканський націй-2021
Група D
3 тур, 19 січня

Гвінея-Бісау - Нігерія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Садік, 0:2 - 75 Трот-Еконг

Єгипет - Судан 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Абдельвахаб

Турнірна таблиця групи D:

Раніше збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф турніру.

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