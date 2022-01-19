Збірні Нігерії та Єгипту вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Судан та Гвінея-Бісау залишають турнір

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи D розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Нігерії переграла Гвінею-Бісау, а Єгипет здолав Судан. Збірні Нігерії та Єгипту вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021.

Збірна Судану з одним очком посіла третє місце і не має шансів вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли треті місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири). Очковий здобуток Судану найгірший у цьому рейтингу.

Кубок африканський націй-2021

Група D

3 тур, 19 січня

Гвінея-Бісау - Нігерія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Садік, 0:2 - 75 Трот-Еконг

Єгипет - Судан 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Абдельвахаб

Турнірна таблиця групи D:

Раніше збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф турніру.