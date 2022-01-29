Збірна Камеруну вийшла до півфіналу Кубку африканських націй

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Камеруну перемогла Гамбію.
Збірна Камеруну святкувала перемогу з рахунком 2:0 завдяки дублю нападника Ліона Екамбі.
У півфіналі збірна Камеруну зіграє з переможцем чвертьфіналу Єгипет - Марокко (матч відбудеться 30 січня).
Кубок африканський націй-2021
1/4 фіналу, 29 січня
Гамбія - Камерун 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Екамбі, 0:2 - 57 Екамбі
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру збірна Гамбії здолала Гвінею (1:0), а Камерун переграв Коморські Острови (2:1).