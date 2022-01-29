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Збірна Камеруну вийшла до півфіналу Кубку африканських націй

Сьогодні 19:51 72 0
Визначився перший півфіналіст турніру
Збірна Камеруну вийшла до півфіналу Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Камеруну перемогла Гамбію.

Збірна Камеруну святкувала перемогу з рахунком 2:0 завдяки дублю нападника Ліона Екамбі. 

У півфіналі збірна Камеруну зіграє з переможцем чвертьфіналу Єгипет - Марокко (матч відбудеться 30 січня).

Кубок африканський націй-2021
1/4 фіналу, 29 січня

Гамбія - Камерун 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Екамбі, 0:2 - 57 Екамбі

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру збірна Гамбії здолала Гвінею (1:0), а Камерун переграв Коморські Острови (2:1).

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