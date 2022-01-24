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Збірна Камеруну переграла знекровлені Коморські Острови в 1/8 фіналу Кубку африканських націй

Вчора 22:57 197 0
Визначився четвертий чвертьфіналіст турніру
Збірна Камеруну переграла знекровлені Коморські Острови в 1/8 фіналу Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Камеруну переграла Коморські Острови.

У звітному матчі збірна Коморських Островів грала без номінального голкіпера - два відправилися на самоізоляцію та один травмувався. То ж місце у воротах у зустрічі зайняв захисник Аяччо Шакер Аладюр. А на 7-ій хвилині матчу на Коморські Острови очікувала ще одна невдача - після перегляду VAR півзахисник Наджім Абду отримав червону картку за грубе порушення правил.

Незважаючи на такі проблеми, гравці Коморських Островів самовіддано протистояли камерунцям. На 29-ій хвилині Карлу Екамбі вдалося відкрити рахунок. На 54-ій хвилині голкіпер Коморських Островів двічі поспіль здійснив неймовірні сейви. А у наступній атаці вже голкіпер камерунців виручив свою команду. На 70-ій хвилині Венсан Абубакар подвоїв рахунок, впевнено реалізувавши вихід один на один з голкіпером. Через вісім хвилин голкіпер Камерун парирував потужний удар Ель Фарду Бена. А 81-ій хвилині ударом з 30 метрів зі штрафного у дев’ятку воріт Юссуф М'Шангама змусив капітулювати голкіпера Камеруну.

У чвертьфіналі збірна Камеруну зіграє з Гамбією, яка раніше в 1/8 фіналу здолала Гвінею.

Кубок африканський націй-2021
1/8 фіналу, 24 січня

Камерун - Коморські Острови 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Екамбі, 2:0 - 70 Абубакар, 2:1 - 81 М'Шангама

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