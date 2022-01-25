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Збірна Марокко переграла Малаві в 1/8 фіналу Кубку африканських націй

Сьогодні 22:56 123 0
Визначився шостий чвертьфіналіст турніру
Збірна Марокко переграла Малаві в 1/8 фіналу Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Марокко святкувала вольову перемогу над Малаві.

Малаві вдалося забити швидкий гол. Наприкінці першого тайму Ен Несірі зрівняв рахунок. А другому таймі матчу Хакімі забив гол та приніс перемогу збірній Марокко.

У чвертьфіналі збірна Марокко зіграє з Сенегалом, який раніше в 1/8 фіналу переміг Кабо-Верде.

Кубок африканський націй-2021
1/8 фіналу, 25 січня

Марокко - Малаві 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Мханго, 1:1 - 45+2 Ен Несірі, 2:1 - 70 Хакімі

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