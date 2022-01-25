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Збірна Сенегалу у більшості переграла Кабо-Верде в 1/8 фіналу Кубку африканських націй

Сьогодні 19:57 169 0
Визначився 5-й чвертьфіналіст турніру
Збірна Сенегалу у більшості переграла Кабо-Верде в 1/8 фіналу Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу перемогла Кабо-Верде.

Збірна Кабо-Верде на 21-ій хвилині матчу залишилася у меншості - Андраде отримав червону картку. А на 57-ій хвилині Кабо-Верде залишися у дев’ятьох - було вилучено їх голкіпера Возінья. Через кілька хвилин сенегальці перевагу у два гравці втілила у забитий гол Мане. А у компенсовані хвилини матчу Дьєнг подвоїв перевагу сенегальців у рахунку.

Кубок африканський націй-2021
1/8 фіналу, 25 січня

Сенегал - Кабо-Верде 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Мане, 2:0 - 90+2 Деєнг

Нагадаємо у тисняві перед матчем Кубка Африки Камерун - Коморські Острови (2:1) загинуло 8 людей.

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