Збірна Сенегалу у більшості переграла Кабо-Верде в 1/8 фіналу Кубку африканських націй

Визначився 5-й чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу перемогла Кабо-Верде.

Збірна Кабо-Верде на 21-ій хвилині матчу залишилася у меншості - Андраде отримав червону картку. А на 57-ій хвилині Кабо-Верде залишися у дев’ятьох - було вилучено їх голкіпера Возінья. Через кілька хвилин сенегальці перевагу у два гравці втілила у забитий гол Мане. А у компенсовані хвилини матчу Дьєнг подвоїв перевагу сенегальців у рахунку.

Кубок африканський націй-2021

1/8 фіналу, 25 січня

Сенегал - Кабо-Верде 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Мане, 2:0 - 90+2 Деєнг

Нагадаємо у тисняві перед матчем Кубка Африки Камерун - Коморські Острови (2:1) загинуло 8 людей.