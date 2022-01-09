Збірна Камеруну з перемоги стартувала на Кубку африканських націй-2021

Абубакар оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, матчем Камерун - Буркіна-Фасо стартував Кубок африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Камеруну на домашньому турнірі здобула перемогу у першому матчі. Камерунці першими пропустили гол, але перед перервою завдяки двом реалізованим пенальті Абубакарем вийшли вперед. На 60-ій хвилині Абубакар забив третій гол, але взяття воріт було скасовано через положення поза грою.

Сьогодні на турнірі у цій групі відбудеться ще один матч - Ефіопія - Кабо-Верде.

Кубок африканських націй-2021

Група А

1 тур, 9 січня

Камерун - Буркіна-Фасо 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 24 Сангаре, 1:1 - 40 Абубакар (пен), 2:1 - 45+3 Абубакар (пен)